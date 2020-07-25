Леброн Джеймс и остальные игроки будут преклонять колено во время матчей НБА

Игроки НБА будут преклонять колено во время матчей НБА после официального рестарта регулярного чемпионата с 30 июля, сообщает обозреватель The Los Angeles Times Бред Тёрнер на своей странице в «Твиттере». Таким образом баскетболисты лиги поддержат движение за расовую и социальную справедливость.



«Игроки НБА планируют преклонять колено во время исполнения национального гимна в первые дни сезона, начиная с четверга. Игроки «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджеелс Клипперс», «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз», «Майами Хит», проживающие в одной гостинице, провели встречу. «Одним из первых действий на площадке будет преклонение колена», — сказал один из игроков», — написал Тёрнер в социальной сети.



Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.