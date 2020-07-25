Супермодель с разноцветной кожей эпично поздравила Кузму с днём рождения

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма, отмечавший вчера своё 25-летие, получил необычное поздравление от канадской популярной супермодели с разноцветной кожей – Винни Харлоу, информирует Clutch Points.

Как видно из опубликованного видео, супермодель наняла самолёт, чтобы доставить своё поздравление Кузме по небу центральной Флориды с текстом: «С днём рождения, король Кузма – я люблю тебя».

Спустя некоторое время ещё одно поздравление от супермодели появилось в её «инстаграме».

Харлоу — канадская модель. Известна тем, что ей удалось сделать карьеру, будучи больной синдромом витилиго — нарушением пигментации кожного покрова, что фактически привело к тому, что у девушки разноцветная кожа. На сегодняшний день у Винни 8 миллионов подписчиков в «Инстаграме».