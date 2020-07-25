Супермодель с разноцветной кожей эпично поздравила Кузму с днём рождения

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма, отмечавший вчера своё 25-летие, получил необычное поздравление от канадской популярной супермодели с разноцветной кожей – Винни Харлоу, информирует Clutch Points.
Как видно из опубликованного видео, супермодель наняла самолёт, чтобы доставить своё поздравление Кузме по небу центральной Флориды с текстом: «С днём рождения, король Кузма – я люблю тебя».
Спустя некоторое время ещё одно поздравление от супермодели появилось в её «инстаграме».
Харлоу — канадская модель. Известна тем, что ей удалось сделать карьеру, будучи больной синдромом витилиго — нарушением пигментации кожного покрова, что фактически привело к тому, что у девушки разноцветная кожа. На сегодняшний день у Винни 8 миллионов подписчиков в «Инстаграме».
- 25 июля 2020
-
07:12
-
06:27
-
06:16
-
06:11
-
06:03
-
05:31
-
05:15
-
00:28
- 24 июля 2020
-
23:45
-
22:08
-
22:07
-
21:21
-
20:48
-
20:40
-
19:35
-
18:57
-
18:35
-
18:25
-
18:15
-
17:45
-
16:40
-
15:20
-
14:11
-
13:20
-
13:02
-
12:31
-
12:20
-
12:16
-
11:07
-
10:55
-
10:20
-
09:20
-
06:36
-
06:00
-
03:54