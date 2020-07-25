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Экс-игрок НБА Аффлало составит конкуренцию Гарнетту за право купить «Миннесоту»

Экс-игрок НБА Аффлало составит конкуренцию Гарнетту за право купить «Миннесоту»
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Аррон Аффлало входит в группу инвесторов, которая готовит предложение о покупке клуба «Миннесота Тимбервулвз», сообщает Associated Press. По информации источника, в группу инвесторов входит от двух до пяти человек, чьё состояние превышает $ 10 млрд. Предложение должно быть сделано в ближайшие дни.

При этом, в случае успеха сделки, покупатели не собираются перевозить команду в другой город. Заинтересованность в участии в сделке выражал и другой бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации — Кевин Гарнетт.

Напомним, владелец «Миннесоты» Глен Тейлор намерен выставить клуб на продажу и надеется получить за него не менее $ 1,2 млрд.

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