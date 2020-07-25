Экс-игрок НБА Аффлало составит конкуренцию Гарнетту за право купить «Миннесоту»
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Аррон Аффлало входит в группу инвесторов, которая готовит предложение о покупке клуба «Миннесота Тимбервулвз», сообщает Associated Press. По информации источника, в группу инвесторов входит от двух до пяти человек, чьё состояние превышает $ 10 млрд. Предложение должно быть сделано в ближайшие дни.
При этом, в случае успеха сделки, покупатели не собираются перевозить команду в другой город. Заинтересованность в участии в сделке выражал и другой бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации — Кевин Гарнетт.
Напомним, владелец «Миннесоты» Глен Тейлор намерен выставить клуб на продажу и надеется получить за него не менее $ 1,2 млрд.
- 25 июля 2020
-
09:37
-
07:12
-
06:27
-
06:16
-
06:11
-
06:03
-
05:31
-
05:15
-
00:28
- 24 июля 2020
-
23:45
-
22:08
-
22:07
-
21:21
-
20:48
-
20:40
-
19:35
-
18:57
-
18:35
-
18:25
-
18:15
-
17:45
-
16:40
-
15:20
-
14:11
-
13:20
-
13:02
-
12:31
-
12:20
-
12:16
-
11:07
-
10:55
-
10:20
-
09:20
-
06:36
-
06:00
Партнерский контент