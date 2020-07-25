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Гомельский: подписание Милутинова не было сюрпризом для Хайнса

Гомельский: подписание Милутинова не было сюрпризом для Хайнса
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями насчёт ухода из ПБК ЦСКА Кайла Хайнса и отметил, что это не стало следствием подписания контракта с Николой Милутиновым.

«Я думаю, что подписание Милутинова не было сюрпризом для Хайнса. Первые переговоры с Милутиновым прошли еще летом 2019 года. Но вы правы. Разговаривать с игроками, объяснять им те или иные изменения в роли игрока, ожидаемых изменениях в его игре на поле и т.д. необходимо», — написал Гомельский в своей конференции.

Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче. На игрока претендовала также испанская «Барселона».

Никола Милутинов, уроженец сербского Нови-Сада, начинал баскетбольный путь в юниорской программе «Хемофарма» из Вршаца, где и дебютировал на взрослом уровне. В 17-летнем возрасте он уже играл в Евролиге за белградский «Партизан», а последние пять сезонов провёл в составе греческого «Олимпиакоса». В коллекции Николы победы в чемпионатах Сербии, Адриатической лиги и Греции, три звания MVP туров Евролиги. Центровой выступал за сборные своей страны по всем возрастам, завоевал серебро на юниорском чемпионате мира в 2013-м, а в прошлом году сыграл за Сербию на ЧМ в составе национальной команды.

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