«Локомотив-Кубань» заключил профессиональный контракт с воспитанником клуба

Воспитанник «Локомотива-Кубани» Владислав Емченко подписал с клубом первый профессиональный контракт по схеме 2+3.



Емченко прошел всю систему подготовки резерва, начиная с команды ДЮБЛ. С сезона 2016/17 играл за «Локомотив-Кубань-2» в Единой молодежной Лиге ВТБ. Параллельно последние два сезона привлекался в «Локомотив-Кубань-ЦОП», который выступал в Суперлиге-2.



В прошлом сезоне провел 19 матчей в Единой молодежной Лиге ВТБ, где набирал 13.7 очков + 3.8 подборов + 4.3 передач в среднем за игру. Провел также 5 матчей в Суперлиге-2 за «Локо-ЦОП», в которых отметился средними показателями из 9 очков + 3.4 подборов + 2.8 передач. По итогам сезоне 2019/20 Влад попал во вторую символическую пятерку Единой молодежной лиги ВТБ по версии портала Eurobasket.com. Принимал активное участие в проектах клуба, был амбассадором важного социального проекта Евролиги One Team от «Локо». В составе сборной России U20 Владислав занял четвертое место на первенстве Европы в дивизионе B.



«Очень рад, что свой первый профессиональный контракт я заключил именно с «Локомотивом-Кубань», в системе которого я вырос и прошел все молодежные команды. Хочу поскорее приступить к командным тренировкам и с нетерпением жду нового сезона! Буду стараться по максимуму оправдать доверие руководства и тренерского штаба!», — приводит слова Емченко официальный сайт краснодарского клуба.