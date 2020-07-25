Лидер «Жальгириса» отреагировал на слухи о переходе в «Барселону»

Баскетболист «Жальгириса» Джок Лондейл отреагировал на слухи о возможном переходе в «Барселону».



«Стоит успокоиться и прекратить выдвигать гипотезы. Как насчёт того, чтобы подождать некоторых фактов?» — написал в своём «твиттере» Джок Ландейл.



Напомним, стало известно, что «Барселона» продолжает поиски игроков на замену ушедшему из команды капитану Анте Томичу. Среди вариантов, помимо Лондейла, назывались игрок «Фенербахче» Ян Веселы.



В качестве варианта замены Томичу рассматривается Айзейя Хартенштайн, немецкий центровой из «Хьюстона», прошлый сезон проведший в G-лиге.



Кроме того, ещё одним вариантом, по версии СМИ, являлся Грег Монро, однако спортсмен выбрал для продолжения карьеры «Зенит».