Главный тренер ЦСКА Итудис посетил православный монастырь в Греции
Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис посетил православный монастырь в Греции. Итудис вручил подарок настоятелю монастыря отцу Георгиосу.
«Димитрис Итудис посетил монастырь Святая Лавра и вручил отцу Георгиосу сувенир от себя и ЦСКА», — гласит сообщение пресс-службы ЦСКА в официальном «твиттере».
Димитрис Итудис руководит «армейской» командой с лета 2014 года. За этот период команда дважды стала чемпионом Евролиги и пять раз — чемпионом Единой лиги ВТБ.
Ранее президент клуба Андрей Ватутин сообщил, что ЦСКА намерен продлить соглашение с греческим специалистом.
Ранее Владимир Гомельский рассказал, кто мог бы заменить Итудиса на посту главного тренера ЦСКА в случае ухода специалиста.
Гомельский рассказал, кого видит тренером ЦСКА после Итудиса
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