«Детройт» принял решение по контракту Святослава Михайлюка

Украинский атакующий защитник «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк останется в команде до конца сезона-2020/2021. Об этом сообщает The Athletic.



По информации источника, клуб принял решение продлить соглашение с украинским игроком. У клуба есть опция продления контракта Михайлюка на год на зарплату в $ 1,6 млн. Помимо Михайлюка, в команде останется Брюс Браун, у которого с соглашении прописана такая же опция.



Михайлюк — 42-й номер драфта-2018. Минувший сезон начинал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», но позже был выменян в «Детройт Пистонс». В нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 56 матчах, набирая 9,0 очка, собирая 1,9 подбора и 1,9 передачи. Святослав — один из лучших снайперов команды, реализовывает 40,4% бросков из-за дуги.