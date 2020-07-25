«Детройт» принял решение по контракту Святослава Михайлюка
Украинский атакующий защитник «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк останется в команде до конца сезона-2020/2021. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, клуб принял решение продлить соглашение с украинским игроком. У клуба есть опция продления контракта Михайлюка на год на зарплату в $ 1,6 млн. Помимо Михайлюка, в команде останется Брюс Браун, у которого с соглашении прописана такая же опция.
Михайлюк — 42-й номер драфта-2018. Минувший сезон начинал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», но позже был выменян в «Детройт Пистонс». В нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 56 матчах, набирая 9,0 очка, собирая 1,9 подбора и 1,9 передачи. Святослав — один из лучших снайперов команды, реализовывает 40,4% бросков из-за дуги.
- 25 июля 2020
-
16:21
-
15:46
-
15:06
-
14:00
-
13:05
-
12:59
-
11:44
-
09:37
-
07:12
-
06:27
-
06:16
-
06:11
-
06:03
-
05:31
-
05:15
-
00:28
- 24 июля 2020
-
23:45
-
22:08
-
22:07
-
21:21
-
20:48
-
20:40
-
19:35
-
18:57
-
18:35
-
18:25
-
18:15
-
17:45
-
16:40
-
15:20
-
14:11
-
13:20
-
13:02
-
12:31
-
12:20
Партнерский контент