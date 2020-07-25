Ватутин: Шенгелия красиво перешёл в ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мыслями о новобранце ЦСКА Торнике Шенгелии, отметив, что тот должен стать лидером коллектива как на площадке, так и вне её.

«Торнике неправильно было бы рассматривать как баскетбольного тафгая, если использовать хоккейную терминологию. Во-первых, он один из лучших «четвёртых» номеров Европы. В разные годы мы рассматривали возможность его приглашения, но у него был длительный контракт с „Басконией“.

Торнике очень красиво перешёл в ЦСКА, выиграв чемпионат. Это красивая история, эффектная точка. Приглашая его, мы думали не только о том, что он классный баскетболист, но что личность.

После ухода Хайнса мы испытывали дефицит лидеров, харизматичных людей, тех, кто может стать авторитетом для партнёров. Шенгелия является таким человеком. Понятно, с приходом Торнике связаны большие надежды на паркете, но и вне его — тоже. Он явный лидер, способный вести за собой коллектив. На это мы рассчитываем", — рассказал Ватутин в интервью, размещённом на канале ЦСКА в YouTube.