Уильямса заметили в стрип-клубе. Он сказал, что покинул кампус команды ради похорон деда

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс, не так давно покинувший пузырь в Орландо (штат Флорида, США), был замечен в одном из стрип-клубов. Фото баскетболиста появились в сторис на одной из странице в «Инстаграме».

Когда Уильямс покидал расположение команды, причины этого не разглашались, но позже появилась информация, что баскетболист отправился на похороны деда, сообщает Fadeaway World.

Судя по всему, Лу действительно побывал на церемонии прощания с близким человеком, но позже уделил время и посещению клуба. Отмечается, что это не лучшая ситуация для Уильямса и, скорее всего, ему придётся объясняться перед тренерским штабом и напарниками по команде.

Напомним, рестарт сезона НБА запланирован на 30 июля. Все матчи состоятся в Орландо.