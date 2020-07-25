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УНИКС усилил защитник тель-авивского «Маккаби»

УНИКС усилил защитник тель-авивского «Маккаби»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

УНИКС на официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с американским защитником Нейтом Уолтерсом.

В прошлом сезоне баскетболист выступал в составе израильского клуба «Маккаби» (Тель-Авив). В национальном чемпионате игрок набирал 7,7 очка, 1,5 подбора, 3 результативные передачи. В Евролиге статистика игрока выглядит следующим образом: 7,5 очка, 1,8 подбора, 2,7 результативные передачи. В сезоне-2017/2018 Нейт помог «Жальгирису» выйти в плей-офф Евролиги. В тот сезон в Евролиге баскетболист в среднем набирал 11,2 очка. В чемпионате Литвы на счету игрока 8,4 очка.

Уолтерс был выбран под 38-м пиком драфта НБА 2013 года клубом «Вашингтон Визардс», но был сразу обменян в «Милуоки Бакс».

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