Том Тибодо возглавит «Нью-Йорк Никс»

Руководство «Нью-Йорк Никс» определилось с новым главным тренером команды. Её возглавит Том Тибодо, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Стороны согласовали пятилетний контракт.
24 июля сообщалось, что фаворитом на должность тренера в «Никс» является Джейсон Кидд.
Тибодо впервые начал работу в НБА в качестве главного тренера в 2010 году, возглавив «Чикаго Буллз». С командой из Иллинойса проработал пять лет. Дважды выводил команду в полуфинал Восточной конференции, один раз — в финал.
После ухода из «Буллз» работал в «Миннесоте Тимбервулвз». С командой из Миннеаполиса провёл три неполных сезона и один раз сумел вывести её в плей-офф. В сезоне-2018/2019 был уволен из команды.
В регулярных чемпионатах НБА в качестве главного тренера Тибодо провёл 598 матчей и завоевал 352 победы.
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