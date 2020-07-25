«Милуоки» обыграл «Сакраменто», Корвер и Лопес «перестреляли» Янниса

«Милуоки Бакс» обыграли «Сакраменто Кингз» (131:123) в контрольном матче НБА.



В составе победителей самыми результативными стали атакующий защитник Кайл Корвер и центровой Брук Лопес, у них 22 и 21 балла соответственно. Действующий MVP НБА Яннис Адетокунбо набрал 15 очков, совершил 9 подборов и отдал 6 передач. У «Сакраменто» Бадди Хилд набрал 19 очков, Кент Бэйзмор — 16.



Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся в период с 30 июля по 14 августа, а 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.