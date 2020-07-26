Крис Пол попал в кольцо, забросив мяч одной рукой с центра площадки

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол во время тренировки отметился необычным попаданием. Баскетболист забросил мяч в кольцо с центра площадки, при этом сделав это одной рукой.

Соответствующее видео доступно на официальной странице НБА в «Твиттере». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» уже успела провести один контрольный матч перед рестартом чемпионата. «Тандер» победили «Бостон Селтикс» со счётом 98:84. Пол в этой встрече собрал коллекцию из 2 очков, 2 подборов и 5 передач.

Напомним, что рестарт сезона НБА намечен на 30 июля. Все матчи пройдут в Орландо (штат Флорида, США). Поединки будут проходить при пустых трибунах, но с шумовым эффектом поддержки болельщиков.