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«Нью-Орлеан» разгромил «Денвер», «Клипперс» обыграли «Вашингтон» в контрольных матчах НБА.

«Нью-Орлеан» разгромил «Денвер», «Клипперс» обыграли «Вашингтон» в контрольных матчах НБА.
Баскетбол / НБА 0

В НБА состоялись очередные контрольные матчи. «Юта Джаз» обыграл «Майами Хит» (101:99). В составе победителей Руди Гобер набрал 21 очко и 8 подборов, Джордан Кларксон и Майк Конли записали себе в актив по 17 баллов. У «Майами» Келли Олиник набрал 27 очков и 8 подборов, на счету Тайлера Хирро 20 очков и 7 подборов.

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» (124:119). Лучшим у победителей стал Карис Леверт с 27 очками, Родион Куруц и Тайлер Джонсон набрали по 17 очков. Деррик Уайт стал самым результативным в составе «Сан-Антонио», набрав 22 очка. «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Вашингтон Уизардс» (105:100). У«Клипперс» Патрик Паттерсон набрал 18 очков, Терренс Манн и Родни Макгрудер — по 13 очков. В составе «Вашингтона» Мо Вагнер (15 очков, 12 подборов) и Руи Хачимура (15 очков, 10 подборов) оформили дабл-даблы.

«Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Денвер Наггетс» (119:104). У победителей самым результативным стал Никейл Александер-Уокер — 21 очко. В составе проигравших Трой Дэниэлс набрал 28 очков, Мэйсон Пламли оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов.

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