Форвард ЦСКА Клайберн: готовимся к сумасшедшему сезону с Джеймсом

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн поделился ожиданиями от подготовки к следующему сезону в составе «армейцев». Клайберн пропустил большую часть сезона-2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок, но будет готов вернуться на площадку осенью.



«Готовимся к сумасшедшему сезону с Джеймсом», — написал Клайберн на своей странице в «Твиттере» под видео с совместной тренировкой с одноклубником Майком Джеймсом.



Напомним, в межсезонье ЦСКА подписал контракты с Николой Милутиновым и Торнике Шенгелией и расстался с Кайлом Хайнсом и Андреем Воронцевичем. Кроме того, «армейцы» переподписали соглашения с Дарраном Хиллиардом и Майком Джеймсом. Первый матч в новом сезоне Евролиги ЦСКА сыграет 1 октября в гостях с «Барселоной». Старт чемпионата Единой лиги ВТБ запланирован на 20 сентября.