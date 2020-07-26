На аукцион выставлены кроссовки со знакового момента в карьере Майкла Джордана

На аукцион выставлена пара кроссовок легендарного Майкла Джордана Air Jordan 1. Именно в этой паре обуви баскетболист принял участие в выставочном матче в итальянском Триесте в мае 1985 года. Тогда в одном из эпизодов Майкл выполнил данк, после которого лопнул щит. В кроссовке до сих пор кусочек стекла.
Ожидается, что пара будет продана за $ 650—850 тыс., сообщается на странице «Инстаграм» UK Esquire.
Видео с изображениями кроссовок Майкла Джордана доступно на «Чемпионате».
Напомним, Майкл Джордан, по мнению большинства экспертов, считается лучшим игроком в истории НБА. Баскетболист шесть раз приводил к титулу «Чикаго Буллз», пять раз становился MVP сезона и пять раз — MVP финала НБА. В составе сборной США Джордан дважды завоевал золото Олимпийских игр.
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