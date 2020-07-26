Кириленко рассказал, как играл против Брайанта и Джордана

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко вспомнил, как в бытность игроком «Юты Джаз» ему доводилось играть против легендарных Коби Брайанта и Майкла Джордана.

«Знал, что самолюбие Коби Брайанта нельзя задевать каким-нибудь трештокингом, чтобы не стимулировать его спортивную злость. У Коби был инстинкт убийцы, поэтому на площадке я старался его «забубнить» так, чтобы он не воспринимал игру в агрессивном ключе. На площадке я дарил ему комплименты: «О! Коби, хорошо забил, отличный проход!» Слушая мои восторженные отклики, он чуть-чуть забывал, что надо лишний раз взять в руки мяч и набрать ещё 3–4 очка. Мы хорошо общались с Коби. Трагедия, которая с ним произошла, его смерть — это огромный удар по всему баскетбольному сообществу.



Что касается Джордана, в мой первый сезон мы играли с «Вашингтоном». Я опекал Джордана. Первые три минуты матча я бегал в полном восхищении от того, что рядом — легенда, которую видел только по телевизору. Пока у меня от радости в «зобу дыханье спёрло», Майкл набрал много очков. Вскоре я отошёл от восторгов, пару раз накрыл его броски… В том матче моя команда победила, а Джордан всё равно набрал 44 очка», — приводит слова Кириленко «Вечерняя Москва».