«Зенит» заинтересован в услугах Дмитрия Кулагина

Руководство «Зенита» проявляет интерес к услугам защитника сборной России Дмитрия Кулагина, сообщает портал Basketservisi. Несколько дней назад стало известно, что баскетболист покинул «Локомотив-Кубань». Кулагин был одним из лидеров краснодарской команды.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Дмитрий принял участие в 14 встречах регулярного чемпионата, набирая в них 9,4 очка, собирая 2,8 подбора и совершая 4,6 передачи. В Еврокубке статистка Кулагина составляла 9,3 очка, 4,1 подбора и 3,6 передачи.

Дмитрий Кулагин защищал цвета «Зенита», а также «Нижнего Новгорода», «Триумфа», «Красных Крыльев» и ЦСКА. Напомним, в нынешнем межсезонье без клуба остался и брат Дмитрия — Михаил, покинувший ряды ЦСКА.