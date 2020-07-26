В «Барселоне» объяснили назначение нового главного тренера и переход топ-плеймейкера

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу объяснил, зачем пригласил на пост главного тренера команды Шарунаса Ясикявичюса, а также подписал контракт с разыгрывающим защитником Ником Калатесом.

«С подписанием Ясикявичюса мы сделали шаг вперёд. Всё случилось в нужное время, когда Шарунас хотел покинуть „Жальгирис“. У нас была хорошая основа, например Никола Миротич — прекрасный игрок, который пришёл к нам из НБА.

В этом году мы подписали контракт с таким классным плеймейкером, как Калатес. У нас есть и Эртель. С такими игроками и тренером у нас высокие ожидания. Мы были бы успешны и в этом году. Уверен, дошли бы до «Финала четырёх» Евролиги, но нас остановила пандемия", — приводит слова Бартомеу Eurohoops.