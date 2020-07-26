Кириленко: в США 30 каналов соперничают между собой за показ матча. В России такого нет

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мыслями об отличиях в популяризации баскетбола в США и Европе и отметил, что в России нет большого количества желающих транслировать матчи.

«Если говорим о баскетболе НБА как о шоу, то вообще любой другой баскетбол можно не смотреть: с точки зрения маркетинга, НБА находится впереди планеты всей. Совсем другая история — наш, российский, или европейский баскетбол, но они тоже имеют свою изюминку, аутентичность. Да, условия подготовки и те примеры перед глазами, которые есть у американских детей, нельзя сравнить с теми, что есть у наших подрастающих спортсменов. Например, условный ребёнок из Оклахомы смотрит на игру команды НБА в родном городе и может прийти на арену, чтобы посмотреть на тренировки великих мастеров, даже дотронуться до кумира. В США 30 телеканалов, которые соперничают, чтобы показать игру НБА. У нас, в России, такого нет.



Однако мне интереснее смотреть наш, российский чемпионат. Там играют ребята, которые росли в тех же спортивных школах, что и я. А в Евролиге мне интереснее матч российских клубов, например ЦСКА с «Жальгирисом», когда-то игравшем в чемпионате СССР, чем поединок «Барселона» — «Реал», — приводит слова Кириленко «Вечерняя Москва».