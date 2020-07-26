Фридзон дал характеристику всем игрокам «Зенита»
Новобранец «Зенита», атакующий защитник Виталий Фридзон дал краткую характеристику всем напарникам по команде.
«Дмитрий Хвостов – ум и скорость. Андрей Зубков – сила и юмор. Владислав Трушкин – трудолюб. Денис Захаров – молодой и перспективный. Кевин Пангос – не сталкивался с ним, но, думаю, что он ещё нераскрытый талант. Кей Си Риверс – снайпер. Артурас Гудайтис – сила. Алекс Пойтресс – техничный здоровяк. Билли Барон – супер-пистолет. Матеуш Понитка – польский конь. Уилл Томас – опыт и мудрость. Остин Холлинз – физически сильный прыгун. Антон Пушков – весёлый и юморной малый, Игорь Вольхин – резкий и напористый», — приводит слова 34-летнего баскетболиста официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.
- 26 июля 2020
-
15:20
-
14:17
-
14:00
-
12:53
-
11:55
-
10:56
-
09:58
-
08:48
-
08:38
-
07:47
-
07:32
-
07:19
-
06:29
-
00:19
- 25 июля 2020
-
22:43
-
22:16
-
22:06
-
21:50
-
21:33
-
20:44
-
20:36
-
19:38
-
19:29
-
18:36
-
17:33
-
16:21
-
15:46
-
15:06
-
14:00
-
13:05
-
12:59
-
11:44
-
09:37
-
07:12
-
06:27
Партнерский контент