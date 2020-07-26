Фридзон дал характеристику всем игрокам «Зенита»

Новобранец «Зенита», атакующий защитник Виталий Фридзон дал краткую характеристику всем напарникам по команде.

«Дмитрий Хвостов – ум и скорость. Андрей Зубков – сила и юмор. Владислав Трушкин – трудолюб. Денис Захаров – молодой и перспективный. Кевин Пангос – не сталкивался с ним, но, думаю, что он ещё нераскрытый талант. Кей Си Риверс – снайпер. Артурас Гудайтис – сила. Алекс Пойтресс – техничный здоровяк. Билли Барон – супер-пистолет. Матеуш Понитка – польский конь. Уилл Томас – опыт и мудрость. Остин Холлинз – физически сильный прыгун. Антон Пушков – весёлый и юморной малый, Игорь Вольхин – резкий и напористый», — приводит слова 34-летнего баскетболиста официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.