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Фридзон дал характеристику всем игрокам «Зенита»

Фридзон дал характеристику всем игрокам «Зенита»
Баскетбол / Евролига 0

Новобранец «Зенита», атакующий защитник Виталий Фридзон дал краткую характеристику всем напарникам по команде.

«Дмитрий Хвостов – ум и скорость. Андрей Зубков – сила и юмор. Владислав Трушкин – трудолюб. Денис Захаров – молодой и перспективный. Кевин Пангос – не сталкивался с ним, но, думаю, что он ещё нераскрытый талант. Кей Си Риверс – снайпер. Артурас Гудайтис – сила. Алекс Пойтресс – техничный здоровяк. Билли Барон – супер-пистолет. Матеуш Понитка – польский конь. Уилл Томас – опыт и мудрость. Остин Холлинз – физически сильный прыгун. Антон Пушков – весёлый и юморной малый, Игорь Вольхин – резкий и напористый», — приводит слова 34-летнего баскетболиста официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

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