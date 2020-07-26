«Зенит» расстался с Густаво Айоном

Центровой Густаво Айон официально покинул состав санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщила пресс-служба команды в «Твиттере».



Об уходе Айона из команды стало известно в начале июля 2020 года. По словам источника в клубе, у этого решения было несколько причин, в том числе и финансовая.



В сезоне-2019/2020 Айон принял участие в 26 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал по 12,5 очка, а также совершал по 5,3 подбора и отдавал по 2,2 передачи. До «Зенита» 35-летний Айон выступал за мадридский «Реал», а также за «Новый Орлеан» (2011/2012), «Орландо» (2012/2013), «Милуоки» (2013) и «Атланту» (2013/2014).



Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, что команда больше не будет приобретать новых игроков в период межсезонья.