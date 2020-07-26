Агент: ажиотаж вокруг пары Седокова — Тимма способствует популяризации баскетбола в России

Станислав Рыжов, агент форварда «Химок» Яниса Тиммы, считает, что отношения игрока с популярной певицей Анной Седоковой способствуют популяризации российского баскетбола.



«Такой ажиотаж вокруг пары способствует популяризации баскетбола в России, это сто процентов. О них пишут все СМИ, и такое частое упоминание слова «баскетбол» — это отличный пиар для нашей игры. Советовался ли со мной Янис, когда делал предложение? Нет. В своё время он познакомил меня с Анной, но мы никогда не обсуждаем его личную жизнь. Я хорошо знаком с его первой супругой Саной, поэтому с этической точки зрения было бы неправильно поднимать эту тему. Думаю, что в России эта история вызывает схожий интерес у публики, как в США роман Тристана Томпсона и Хлои Кардашьян», — приводит слова Рыжова «Спорт-экспресс».