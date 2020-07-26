«Фенербахче» подпишет одного из лучших бомбардиров чемпионата Испании
Американский форвард Джаррелл Эдди продолжит карьеру в «Фенербахче», сообщил журналист Николс Варлас в своём «твиттере». По информации источника, турецкий клуб подпишет с баскетболистом контракт по схеме «1+1».
Минувший сезон Эдди провёл в испанской «Мурсии», набирая в среднем 14,4 очка и совершая 3,1 подбора за игру. По этому показателю Эдди стал седьмым в испанской лиге.
Ранее Джарелл Эдди выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в таких командах, как «Вашингтон Уизардс», «Фининкс Санз», «Бостон Селтикс» и «Чикаго Буллз». Всего на его счету 34 игры в Национальной баскетбольной ассоциации.
После ухода из НБА Эдди выступал в «Страсбуре» и поучаствовал в записи рэп-альбома защитника ПАОКа Адама Смита.
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