«Реал» рассматривает различные манёвры на позиции разыгрывающего

«Реал» рассматривает различные варианты на позиции разыгрывающего из-за неопределённой ситуации с будущим Факундо Кампаццо, сообщает AS.
Игрок сборной Аргентины Кампаццо всерьёз рассматривает возможность переезда в НБА, что создаст большие проблемы в «Реале» на позиции разыгрывающего. После перехода Костаса Слукаса в «Олимпиакос» на рынке Евролиги не осталось свободных агентов высокого уровня, которые представляют это амплуа. «Реал» пока удерживает ещё одного аргентинского плеймейкера Николаса Лапровиттолу. При этом Лапровиттола достиг устрой договорённости о контракте с «Панатинаикосом», но вынужден ждать решения ситуации с Кампаццо. Не исключено, что Лапровиттола в итоге останется в Мадриде, несмотря на неудачный прошлый сезон и отсутствие доверия со стороны главного тренера Пабло Ласо.
В сложившейся ситуации «Реал» не исключает варинат с выкупом игрока на контракте из другого клуба. В сферу интересов команды Ласо входят Скотти Уилбекин («Маккаби» Тель-Авив) и Лука Вильдоса («Баскония»), В январе этого года Уилбекин подписал новый трёхлетний контракт с «Маккаби» с зарплатой $ 1,5 млн в год, что делает его приобретение дорогостоящим вариантом для «Реала».
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