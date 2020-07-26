«Реал» рассматривает различные манёвры на позиции разыгрывающего

«Реал» рассматривает различные варианты на позиции разыгрывающего из-за неопределённой ситуации с будущим Факундо Кампаццо, сообщает AS.



Игрок сборной Аргентины Кампаццо всерьёз рассматривает возможность переезда в НБА, что создаст большие проблемы в «Реале» на позиции разыгрывающего. После перехода Костаса Слукаса в «Олимпиакос» на рынке Евролиги не осталось свободных агентов высокого уровня, которые представляют это амплуа. «Реал» пока удерживает ещё одного аргентинского плеймейкера Николаса Лапровиттолу. При этом Лапровиттола достиг устрой договорённости о контракте с «Панатинаикосом», но вынужден ждать решения ситуации с Кампаццо. Не исключено, что Лапровиттола в итоге останется в Мадриде, несмотря на неудачный прошлый сезон и отсутствие доверия со стороны главного тренера Пабло Ласо.



В сложившейся ситуации «Реал» не исключает варинат с выкупом игрока на контракте из другого клуба. В сферу интересов команды Ласо входят Скотти Уилбекин («Маккаби» Тель-Авив) и Лука Вильдоса («Баскония»), В январе этого года Уилбекин подписал новый трёхлетний контракт с «Маккаби» с зарплатой $ 1,5 млн в год, что делает его приобретение дорогостоящим вариантом для «Реала».