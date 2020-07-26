«Филадельфия» потеряла Джоэла Эмбиида из-за травмы

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид выбыл из строя из-за скованности в правой голени, сообщает ESPN.



Эмбиид получил травму в контрольном матче НБА против «Мемфис Гриззлиз» в пятницу. Центровой пропустил последнюю игру против «Оклахома-Сити Тандер» (97:102). Состояние Джоэла будет оценено в понедельник. Главный тренер «Сиксерс» Бретт Браун надеется, что Эмбиид вернётся в строй со дня на день.



Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.