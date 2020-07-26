Игрок «Орландо» получил сотрясение мозга, ему наложили 4 шва

Форвард «Орландо Мэджик» Уэсли Айванду получил сотрясение мозга от удара о паркет в контрольном матче Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает пресс-служба команды. Игрок получил травму после неудачной попытки забить сверху во второй четверти.



Игроку наложили четыре шва над левым глазом.



«Думаю, нам повезло. Это произошло прямо перед нами, это было очень страшно. Он сильно ударился и никак не мог избежать падения. Я говорил с ним после матча. Думаю, нам действительно повезло, что он не получил более серьёзную травму», — приводит слова главного тренера команды Стива Клиффорда The Athletic.



Встреча завершилась победой «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 119:112.