«Бостон» уверенно обыграл «Финикс» в контрольном матче НБА

«Бостон Селтикс» одержал уверенную победу над «Финикс Санз» (117:103) в контрольном матче НБА.
Самыми результативными в составе «Селтикс» стали атакующий защитник Джейлен Браун (21 очко) и лёгкий форвард Гордон Хэйворд (17 очков, 6 подборов). Джейсон Тейтум набрал 16 очков и 9 подборов, Маркус Смарт — 10 очков, 5 подборов и 4 передачи. У «Финикса» отметились Девин Букер (17 очков, 9 передач), Микал Бриджес (16 очков), Кэмерон Джонсон (13 очков) и Дарио Шарич (12 очков, 8 подборов).
Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
- 27 июля 2020
-
00:02
- 26 июля 2020
-
23:04
-
22:57
-
22:55
-
22:46
-
21:35
-
19:53
-
19:01
-
19:00
-
17:57
-
17:34
-
16:22
-
15:20
-
14:17
-
14:00
-
12:53
-
11:55
-
10:56
-
09:58
-
08:48
-
08:38
-
07:47
-
07:32
-
07:19
-
06:29
-
00:19
- 25 июля 2020
-
22:43
-
22:16
-
22:06
-
21:50
-
21:33
-
20:44
-
20:36
-
19:38
-
19:29