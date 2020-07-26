«Бостон» уверенно обыграл «Финикс» в контрольном матче НБА

«Бостон Селтикс» одержал уверенную победу над «Финикс Санз» (117:103) в контрольном матче НБА.



Самыми результативными в составе «Селтикс» стали атакующий защитник Джейлен Браун (21 очко) и лёгкий форвард Гордон Хэйворд (17 очков, 6 подборов). Джейсон Тейтум набрал 16 очков и 9 подборов, Маркус Смарт — 10 очков, 5 подборов и 4 передачи. У «Финикса» отметились Девин Букер (17 очков, 9 передач), Микал Бриджес (16 очков), Кэмерон Джонсон (13 очков) и Дарио Шарич (12 очков, 8 подборов).



Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.