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19-летний топ-проспект драфта НБА Авдия стал игроком года в Израиле

19-летний топ-проспект драфта НБА Авдия стал игроком года в Израиле
Баскетбол / Евролига 0

Форвард тель-авивского «Маккаби» Дени Авдия стал игроком года в чемпионате Израиля, сообщает Eurohoops. Кроме того, Авдия вошёл в команду года.

Авдия помог своему клуб пробиться в «Финал четырёх» израильской лиги.

Помимо Авдии, в команду года попал его партнёр по команде Скотти Уилбекин.

Ям Мадар, ещё один израильский игрок НБА стал самым прогрессирующим игроком в ходе сезона-2019/2020.

19-летний Авдия в ннешнем сезоне Евролиги набирал в среднем 4,0 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 1,2 передачи за игру. В чемпионате Израиля игрок набирал 12,3 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 2,4 результативной передачи за матч.

Ожидается, что Авдия будет в списке первых десяти игроков, выбранных на драфте НБА 2020 года.

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