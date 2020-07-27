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Яркий перформанс Дончича не спас «Даллас», 31 очко Хардена помогло победить «Хьюстону»

Яркий перформанс Дончича не спас «Даллас», 31 очко Хардена помогло победить «Хьюстону»
Баскетбол / НБА 0

«Даллас Маверикс» уступил «Индиане Пэйсерс» (111:118) в контрольном матче НБА. Защитник «Маверикс» Лука Дончич был близок к оформлению трипл-дабла — 20 очков, 11 подборов и 9 передач, Макси Клебер набрал 18 очков и 6 подборов, Хосе Хуан Бареа — 14 очков, 6 подборов и 6 передач. Тяжёлый форвард «Маверикс» Кристапс Порзингис участия в матче не принимал, поскольку забыл пройти обязательный ежедневный тест на коронавирус. В составе «Индианы» Ти Джей Уоррен набрал 20 очков и 6 подборов, Малкольм Брогдон — 17 очков, 7 подборов, 6 передач, Виктор Оладипо — 16 очков, 6 подборов.

«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:104). У победителей Серж Ибака набрал 19 очков и 6 подборов, Паскаль Сиакам — 18 очков, 8 подборов. В составе «Портленда» Си Джей Макколлум записал на свой счёт 21 очко, Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов, Кармело Энтони набрал 14 баллов. «Хьюстон Рокетс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» (119:104). В составе победителей самой высокой результативностью отметился Джеймс Харден — 31 очко, 8 подборов, 9 передач. На счету Бена Маклемора 25 очков. В составе «Мемфиса»​​​​​​​ Джа Морант набрал 17 очков и 9 передач.

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