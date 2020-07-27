Тренер ЦСКА продолжает отдельно работать с двумя игроками команды в Греции

Игроки баскетбольного клуба ЦСКА Никола Милутинов и Янис Стрелниекс продолжают подготовку к новому сезону в греческом городе Каламате. Руководит процессом тренер БК ЦСКА Костас Хаджихристос.

Новичок ЦСКА Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче. На игрока претендовала также испанская «Барселона».

Стрелниекс перешёл в ЦСКА летом 2019 года. До этого латвийский защитник провёл пять сезонов в Евролиге в составе «Будивельника», «Брозе» и «Олимпиакоса». В ЦСКА он перешёл из греческого клуба. В минувшем сезоне Стрелниекс сыграл в 21 матче Евролиги, набирая в среднем 7 очков, делая 1,9 подбора и 2,0 передачи.