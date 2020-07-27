Тренер ЦСКА продолжает отдельно работать с двумя игроками команды в Греции

Игроки баскетбольного клуба ЦСКА Никола Милутинов и Янис Стрелниекс продолжают подготовку к новому сезону в греческом городе Каламате. Руководит процессом тренер БК ЦСКА Костас Хаджихристос.
Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219389411460413&set=a.3761947561655&type=3
Новичок ЦСКА Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче. На игрока претендовала также испанская «Барселона».
Стрелниекс перешёл в ЦСКА летом 2019 года. До этого латвийский защитник провёл пять сезонов в Евролиге в составе «Будивельника», «Брозе» и «Олимпиакоса». В ЦСКА он перешёл из греческого клуба. В минувшем сезоне Стрелниекс сыграл в 21 матче Евролиги, набирая в среднем 7 очков, делая 1,9 подбора и 2,0 передачи.
- 27 июля 2020
-
09:46
-
09:20
-
06:53
-
00:51
-
00:02
- 26 июля 2020
-
23:04
-
22:57
-
22:55
-
22:46
-
21:35
-
19:53
-
19:01
-
19:00
-
17:57
-
17:34
-
16:22
-
15:20
-
14:17
-
14:00
-
12:53
-
11:55
-
10:56
-
09:58
-
08:48
-
08:38
-
07:47
-
07:32
-
07:19
-
06:29
-
00:19
- 25 июля 2020
-
22:43
-
22:16
-
22:06
-
21:50
-
21:33