Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Жена защитника «Реала» раскрыла место продолжения карьеры мужа

Жена защитника «Реала» раскрыла место продолжения карьеры мужа
Баскетбол / Евролига 0

Люсия Айкарт, супруга защитника баскетбольного клуба «Реал» Фабьена Козёра, рассказала, что её муж останется в команде до окончания срока действия контракта. В 2019 году французский баскетболист подписал трёхлетнее соглашение с командой.

Один из подписчиков спросил Айкарт, останется ли Фабьен в Мадриде в следующем сезоне.

«Разумеется, у него ещё два года по контракту», — рассказала Айкарт, общаясь с подписчиками в своём «инстаграме».

Ранее стало известно, что «Реал» из-за неопределённой ситуации с будущим Факундо Кампаццо рассматривает различные варианты на позиции разыгрывающего. Кампаццо всерьёз рассматривает возможность переезда в НБА, и после перехода Костаса Слукаса в «Олимпиакос» на рынке Евролиги не осталось свободных агентов высокого уровня, которые представляют это амплуа.

«Реал» рассматривает различные манёвры на позиции разыгрывающего
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020