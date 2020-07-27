Жена защитника «Реала» раскрыла место продолжения карьеры мужа

Люсия Айкарт, супруга защитника баскетбольного клуба «Реал» Фабьена Козёра, рассказала, что её муж останется в команде до окончания срока действия контракта. В 2019 году французский баскетболист подписал трёхлетнее соглашение с командой.
Один из подписчиков спросил Айкарт, останется ли Фабьен в Мадриде в следующем сезоне.
«Разумеется, у него ещё два года по контракту», — рассказала Айкарт, общаясь с подписчиками в своём «инстаграме».
Ранее стало известно, что «Реал» из-за неопределённой ситуации с будущим Факундо Кампаццо рассматривает различные варианты на позиции разыгрывающего. Кампаццо всерьёз рассматривает возможность переезда в НБА, и после перехода Костаса Слукаса в «Олимпиакос» на рынке Евролиги не осталось свободных агентов высокого уровня, которые представляют это амплуа.
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