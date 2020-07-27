Внесена ясность в способность «Лейкерс» переподписать Энтони Дэвиса

«Лос-Анджелес Лейкерс» не должен испытать проблем с продлением контракта с форвардом Энтони Дэвисом, сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст. По информации источника, несмотря на сложное финансовое положение команд Национальной баскетбольной ассоциации на фоне ситуации с коронавирусом и испортившимися отношениями с Китаем, «Лейкерс» смогут предложить Дэвису максимальный контракт.



Во много этому поможет действующая сделка «Лейкерс» с местным телевидением на $ 200 млн. и доля от контракта с федеральным телевидением на $ 100 млн.



Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.