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Клайберн отреагировал на переход в ЦСКА Милутинова и Шенгелии

Клайберн отреагировал на переход в ЦСКА Милутинова и Шенгелии
Баскетбол / Евролига 0

Форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн поделился мнением о переходе в состав московского клуба Николы Милутинова и Торнике Шенгелии.

«Думаю, что за командой будет очень интересно понаблюдать. Мы будем сильны на любой позиции, не думаю, что такое можно очень часто увидеть. Три-четыре имени в команде будут идеальным выбором. Торнике многое сделает для нашей игры и многое даст команде.

Переход Николы Милутинова — это здорово. Милутинов — высокий игрок, он отличается от Кайда Хайнса. Кайл дал нам многое, он был лидером и прекрасным защитником для ЦСКА, но Никола даст то же самое. Он огромный и станет угрозой для соперников. Я с нетерпением жду матчей», — приводит слова Уилла Клайберна Eurohoops.

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