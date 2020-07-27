Клайберн отреагировал на переход в ЦСКА Милутинова и Шенгелии
Форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн поделился мнением о переходе в состав московского клуба Николы Милутинова и Торнике Шенгелии.
«Думаю, что за командой будет очень интересно понаблюдать. Мы будем сильны на любой позиции, не думаю, что такое можно очень часто увидеть. Три-четыре имени в команде будут идеальным выбором. Торнике многое сделает для нашей игры и многое даст команде.
Переход Николы Милутинова — это здорово. Милутинов — высокий игрок, он отличается от Кайда Хайнса. Кайл дал нам многое, он был лидером и прекрасным защитником для ЦСКА, но Никола даст то же самое. Он огромный и станет угрозой для соперников. Я с нетерпением жду матчей», — приводит слова Уилла Клайберна Eurohoops.
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