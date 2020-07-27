«Валенсия» укомплектовала состав, «Бавария» и «Фенербахче» объявили о новых трансферах

Участники Евролиги «Валенсия», «Фенербахче» и «Бавария» объявили о переходе новых игроков.



«Валенсия» завершила комплектование состава на следующий сезон подписанием четырёхлетнего контракта с 19-летним форвардом Хайме Прадильей. «Валенсия» выкупила права на молодого баскетболиста у «Сарагосы».



«Фенербахче» на официальном сайте подтвердил переход форварда Джарелла Эдди, он заключил контракт по схеме «1+1». У Эдди есть опыт выступления в таких командах НБА, как «Вашингтон Уизардс», «Фининкс Санз», «Бостон Селтикс» и «Чикаго Буллз». На его счету 34 матча в Национальной баскетбольной ассоциации. Минувший сезон Эдди провёл в испанской «Мурсии», набирая 14,4 очка и совершая 3,1 подбора за игру. По этому показателю Эдди стал седьмым в испанской лиге.



«Бавария» объявила о подписании однолетнего контракта с защитником Уэйдом Болдуином. Болдуин дебютировал в Евролиге в прошлом сезоне, представляя «Олимпиакос». До этого Уэйд играл в НБА за «Мемфис Гриззлиз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».