«Валенсия» укомплектовала состав, «Бавария» и «Фенербахче» объявили о новых трансферах

Участники Евролиги «Валенсия», «Фенербахче» и «Бавария» объявили о переходе новых игроков.
«Валенсия» завершила комплектование состава на следующий сезон подписанием четырёхлетнего контракта с 19-летним форвардом Хайме Прадильей. «Валенсия» выкупила права на молодого баскетболиста у «Сарагосы».
«Фенербахче» на официальном сайте подтвердил переход форварда Джарелла Эдди, он заключил контракт по схеме «1+1». У Эдди есть опыт выступления в таких командах НБА, как «Вашингтон Уизардс», «Фининкс Санз», «Бостон Селтикс» и «Чикаго Буллз». На его счету 34 матча в Национальной баскетбольной ассоциации. Минувший сезон Эдди провёл в испанской «Мурсии», набирая 14,4 очка и совершая 3,1 подбора за игру. По этому показателю Эдди стал седьмым в испанской лиге.
«Бавария» объявила о подписании однолетнего контракта с защитником Уэйдом Болдуином. Болдуин дебютировал в Евролиге в прошлом сезоне, представляя «Олимпиакос». До этого Уэйд играл в НБА за «Мемфис Гриззлиз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».
- 27 июля 2020
-
21:45
-
21:02
-
20:31
-
19:56
-
18:48
-
17:43
-
15:31
-
14:25
-
13:21
-
12:21
-
11:23
-
09:46
-
09:20
-
06:53
-
00:51
-
00:02
- 26 июля 2020
-
23:04
-
22:57
-
22:55
-
22:46
-
21:35
-
19:53
-
19:01
-
19:00
-
17:57
-
17:34
-
16:22
-
15:20
-
14:17
-
14:00
-
12:53
-
11:55
-
10:56
-
09:58
-
08:48