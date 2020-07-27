Кайл Хайнс прояснил главную причину ухода из ЦСКА в «Милан»

Двукратный победитель Евролиги в составе ЦСКА Кайл Хайнс, который в межсезонье-2020 перешёл в «Милан», объяснил причины перехода в итальянскую команду.



«Это новый опыт и прежде всего новый вызов. Возвращение „Милана“ — желание Этторе Мессины и Кристоса Ставропулоса добиться своих целей, вернуть „Милан“ в плей-офф Евролиги, где они не были с 2014 года, присутствие в команде такого партнёра, как Серхио Родригес, — это сильная мотивация для таких игроков, как я, которые всегда ищут вызовы. Нужно вернуть команду на вершину европейского баскетбола», — приводит слова Кайла Хайнса RealOlimpiaMilano.



Напомним, Кайл Хайнс выступал в составе ЦСКА с 2013 года. За это время дважды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Хайнс провёл в составе ЦСКА 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, совершил 1703 подбора и сделал 284 блок-шота.