Джеймс Харден надел огромную маску, которая закрывает всю его бороду
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден вышел общаться с представителями средств массовой информации в огромной маске, которая полностью закрыла большую бороду игрока.
В последнем контрольном матче НБА с «Мемфис Гриззлиз» (119:104) Харден набрал 31 очко, 8 подборов и 9 передач.
Фото доступно в "твиттере" Данкана Смита
Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
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