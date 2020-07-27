Джеймс Харден надел огромную маску, которая закрывает всю его бороду

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден вышел общаться с представителями средств массовой информации в огромной маске, которая полностью закрыла большую бороду игрока.



В последнем контрольном матче НБА с «Мемфис Гриззлиз» (119:104) Харден набрал 31 очко, 8 подборов и 9 передач.

Фото доступно в "твиттере" Данкана Смита



Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.