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Клайберн оценил значимость Джеймса для ЦСКА

Клайберн оценил значимость Джеймса для ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн поделился мнением о партнёре по команде Майке Джеймсе.

«Майк отлично делает то, чего от него ждут и на что он способен. Он является одним из лучших защитников в европейском баскетболе, так что от него и не ждут меньшего. Счастлив, что он продлил контракт. Он заслужил это игрой и тем, как тащил команду. Рад за него», — приводит слова Клайберна Eurohoops.

Напомним, в межсезонье ЦСКА подписал контракты с Николой Милутиновым и Торнике Шенгелией и расстался с Кайлом Хайнсом и Андреем Воронцевичем. Кроме того, «армейцы» переподписали соглашения с Дарраном Хиллиардом и Майком Джеймсом. Первый матч в новом сезоне Евролиги ЦСКА сыграет 1 октября в гостях с «Барселоной». Старт чемпионата Единой лиги ВТБ запланирован на 20 сентября.

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