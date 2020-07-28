«Реал»​​​​​​​ поставил ультиматум Факундо Кампаццо

«Реал» поставил ультиматум разыгрывающему Факундо Кампаццо принять решение по своему будущему в течение 7-14 дней, сообщает Defensa Central.



К Кампаццо проявляют интерес несколько клубов НБА. Аргентинец пока не принял решение, где продолжить карьеру, что создаёт проблемы «Реалу» с комплектованием состава на следующий сезон. Мадридский клуб упустил топовых разыгрывающих Евролиги Ника Калатеса и Костаса Слукаса, которые перешли в «Барселону» и «Олимпиакос» соответственно. Затягивание времени со стороны Кампаццо ещё больше снижает возможности «Реала» найти сильного игрока на позицию разыгрывающего, если аргентинец всё-таки отправится в НБА.



Проблема возникает из-за того, что сезон НБА завершится в октябре из-за пандемии коронавируса. В случае перехода в НБА Кампаццо должен будет заплатить «Реалу» компенсацию € 6 млн за досрочное расторжение контракта.