В «Зените» рассказали о причинах расставания с Поповичем и Абромайтисом

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о причинах ухода из клуба форварда Тима Абромайтиса и ассистента генерального директора по работе с основной командой Марко Поповича.
«Уход Абромайтис в «Уникаху» стал неожиданностью? Нет, ведь это наше обоюдное решение. У Тима был действующий контракт, но мы решили, что более оптимальным для форварда будет переход в лигу, которая ему лучше знакома. Плюс Абромайтис не совсем вписывался в ту концепцию, которую строит главный тренер. В итоге на эту роль мы взяли Кей Си Риверса.
Марко Попович выполнил ту роль, которая была на него возложена. Он пришел в середине сезона и за счет своего опыта и авторитета наладил коммуникацию между руководством, тренером и командой. Расстаться же мы решили по обоюдному согласию. Нам как клубу-дебютанту Евролиги требовался специалист с большим опытом работы на этом уровне», — приводят слова Церковного «Известия».
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