Эксперт назвал европейского проспекта, который является смесью Порзингиса и Гобера

Аналитик Майк Шмиц рассказал о 16-летнем французском баскетболисте Викторе Вембанъяме, который, по его мнению, сочетает в себе игровые характеристики звёзд НБА Кристапса Порзингиса и Руди Гобера.

«Сейчас в Европе есть такой парень, его зовут Виктор Вембанъяма. Возможно, в настоящий момент это лучший проспект в мире. Его рост — 7 футов три дюйма (218 см. — Прим. «Чемпионата), а размах рук — 8 футов (240 см. — Прим. «Чемпионата»).

Он блокирует броски, как Руди Гобер, а бросает, как Кристапс Порзингис. Он хорошо контролирует мяч и пасует. Я ещё не видел никого, кто был бы похож на него», — приводит слова Шмица Fadeaway World.

Вембанъяма выступает за «Нантер». В 2019 году в составе сборной Франции баскетболист стал серебряным призёром чемпионата Европы для игроков до 16 лет.