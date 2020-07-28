Эксперт назвал европейского проспекта, который является смесью Порзингиса и Гобера

Аналитик Майк Шмиц рассказал о 16-летнем французском баскетболисте Викторе Вембанъяме, который, по его мнению, сочетает в себе игровые характеристики звёзд НБА Кристапса Порзингиса и Руди Гобера.
«Сейчас в Европе есть такой парень, его зовут Виктор Вембанъяма. Возможно, в настоящий момент это лучший проспект в мире. Его рост — 7 футов три дюйма (218 см. — Прим. «Чемпионата), а размах рук — 8 футов (240 см. — Прим. «Чемпионата»).
Он блокирует броски, как Руди Гобер, а бросает, как Кристапс Порзингис. Он хорошо контролирует мяч и пасует. Я ещё не видел никого, кто был бы похож на него», — приводит слова Шмица Fadeaway World.
Вембанъяма выступает за «Нантер». В 2019 году в составе сборной Франции баскетболист стал серебряным призёром чемпионата Европы для игроков до 16 лет.
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