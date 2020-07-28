Гомельский назвал сильную сторону и ограничение новичка ЦСКА Милутинова

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский дал характеристику новичку БК ЦСКА Николе Милутинову. Он ответил на вопрос одного из посетителей его веб-конференции, можно ли сказать, что у «армейцев» впервые за долгое время появился классический пятый номер.

«Никола Милутинов играет на границе трёхсекундной зоны. Опасен только на дистанции не далее 3-4 метров от кольца. Как его будет задействовать Итудис в атаке, кто и когда ему будет отдавать передачи, мы узнаем только с началом сезона», — ответил Гомельский.

Милутинов, который в межсезонье-2020 перешёл в ЦСКА из «Олимпиакоса», в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче. На игрока претендовала также испанская «Барселона».