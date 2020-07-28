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Тренер Джордана и Брайанта назвал ключевое отличие между легендарными игроками

Тренер Джордана и Брайанта назвал ключевое отличие между легендарными игроками
Баскетбол / НБА 0

Тим Гровер, бывший тренер легендарных баскетболистов Майкла Джордана и Коби Брайанта, рассказал, в чём они различаются между собой. Он подчеркнул разный подход баскетболистов к тренировочному процессу.

«Майкл всегда знал, когда надо было остановиться. В случае с Коби «хватит» означало «хватит на данный момент». Три часа спустя можно было начинать с ним снова», — приводит слова тренера Fadeaway World.

Он добавил, что Брайант ставил себе цель превзойти Джордана по количеству чемпионских титулов.

«Его наибольшею страстью было завоевать больше титулов, чем Майкл. Если бы его спросить тогда, когда он собирается закончить карьеру, он ответил бы: после седьмого титула», — сказал тренер.

Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз». Брайант, который разбился в результате крушения вертолёта в январе 2020 года, — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

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