«Химки» близки к подписанию Грега Монро
Подмосковные «Химки» близки к подписанию контракта с центровым Грегом Монро. Об этом информирует журналист Sportando Эмилиано Каршия в своём «твиттере». Срок контракта с 30-летним американским баскетболистом пока не сообщается.
Ранее стало известно, что Монро изучает варианты продолжения карьеры в НБА и за рубежом. Также появлялась информация о его переходе в «Зенит».
Монро стал игроком «Баварии» в минувшее межсезонье. В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 28 матчах (24 — в старте), набирая 12,9 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,5 передачи. До этого он девять лет выступал в НБА в составе «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Филадельфии Сиксерс».
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