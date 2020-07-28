«Бавария» объявила о переходе экс-игрока «Химок» Томаса
«Бавария» на официальном сайте объявила о подписании контракта с американским «большим» Малкольмом Томасом.
«Малкольм — ветеран Евролиги. Он значительно поможет нам в передней линии за счёт своего опыта, баскетбольного IQ и атлетизма», — заявил спортивный директор «Баварии» Даниэль Байези.
Последним клубом 31-летнего Томаса был турецкий «Фенербахче». Игрок набирал в среднем 2,9 очка, 3,6 подбора и 1,1 передачи за 15 минут в 12 матчах Евролиги сезона-2019/20 и 5,3 очка, 5,3 подбора и 2,0 передачи за 19,7 минуты в 3 матчах чемпионата Турции. В 2017-2019 годах Томас выступал за «Химки».
«Бавария» ранее подписала контракты с защитниками Маодо Ло и Уэйдом Болдуином после назначения Андреа Тринкьери на пост главного тренера.
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