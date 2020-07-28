Родионов: сильно резанули слух слова Кириленко о сборной России. Вы серьёзно?!

Президент «Автодора» Владимир Родионов отреагировал на слова главы Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, который сказал, что сборная России входит в четвёрку лучших в Европе в полном составе и без травм.
«Как неравнодушный к проблемам отечественного баскетбола человек, я посчитал необходимым публично отреагировать на громкое заявление президента РФБ. Признаюсь, сильно резанули слух слова из интервью Кириленко о том, что если обходиться без травм игроков и выступать в полном составе, то наша мужская национальная команда входит в четвёрку лучших сборных Европы.
Вы серьёзно?! Не понимаю, к чему вводить общественность в заблуждение? Для объективности картины давайте тогда рассматривать идеальные составы всех остальных сборных. Наше место – за пределами первой десятки.
Очевидно, мы уступаем как минимум Испании с Рубио, Марком Газолем и Эрнангомесами, Сербии с Йокичем, Бьелицей, Марьяновичем и Богданом Богдановичем, Литве с Валанчюнасом и Домантасом Сабонисом, Франции с Гобером, Батюмом, Фурнье, Пуарье и Ниликиной, Хорватии с Шаричем, Бендером и Бояном Богдановичем, Латвии с Порзингисом и Бертансом, Греции с Адетокунбо, Калатесом, Слукасом, Принтезисом и Папаниколау, Германии со Шрёдером, Клебером и Тайсом, Италии с Белинелли и Галлинари, Турции с Ильясовой, Коркмазом, Османом и Уилбекином, Словении с Дончичем и Драгичем.
В отличие от всех вышеперечисленных стран, у россиян нет ни одного представителя в НБА. Взгляните на Литву (население – 2,7 млн), Латвию (1,9 млн) или Сербию (7 млн). Помимо сильнейшей лиги мира игроки и тренеры из этих стран находятся на ведущих ролях в европейских клубах. Мы же из 146 миллионов россиян не можем наскрести 12 достойных баскетболистов в сборную, при этом уезжают играть и тренировать за границу лишь единицы. О какой же четвёрке в Европе может идти речь?!» — приводит слова Родионова пресс-служба клуба.
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