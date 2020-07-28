Кириленко: буду счастлив работать в РФБ и дальше. За прошедшие пять лет мы сделали немало
Федерация баскетбола Удмуртии выдвинула Андрея Кириленко на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ).
Кириленко возглавляет РФБ с 2015 года. Он родился в столице Удмуртской Республики городе Ижевске. Выборная конференция РФБ пройдёт 20 августа.
«Удмуртия — мой родной регион, я благодарю его за оказанное мне доверие. Буду счастлив продолжать работать на своём посту и дальше, помогать всестороннему развитию российского баскетбола.
За прошедшие пять лет мы сделали немало. Конечно, есть определённые сложности, и далеко не всё получается так, как хотелось бы, но впереди достаточно новых интересных проектов, того, над чем нам предстоит много работать», — цитирует Кириленко пресс-служба РФБ.
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