Гомельский: возможно, Хоменко и Лопатин смогут быть полезными ЦСКА в играх Евролиги
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский предположил, что БК ЦСКА в связи с сокращением состава сможет давать молодым игрокам больше времени на паркете. Один из болельщиков спросил его, смогут ли молодые игроки оправдать доверие и показать себя на высоком уровне.
«Думать можно всё что угодно. Я надеюсь, что «армейская» молодёжь будет играть более продолжительные отрезки в матчах Единой лиги ВТБ.
Возможно, что Хоменко и Лопатин смогут быть полезными и в играх Евролиги. Потенциал у обоих есть», — написал Гомельский на своей веб-конференции.
Ранее Гомельский предположил, как ЦСКА будет справляться с последствиями ухода Кайла Хайнса, двукратного чемпиона Евролиги в составе «армейцев».
Гомельский предположил, как ЦСКА будет справляться с последствиями ухода Хайнса
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