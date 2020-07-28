Гомельский: возможно, Хоменко и Лопатин смогут быть полезными ЦСКА в играх Евролиги

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский предположил, что БК ЦСКА в связи с сокращением состава сможет давать молодым игрокам больше времени на паркете. Один из болельщиков спросил его, смогут ли молодые игроки оправдать доверие и показать себя на высоком уровне.

«Думать можно всё что угодно. Я надеюсь, что «армейская» молодёжь будет играть более продолжительные отрезки в матчах Единой лиги ВТБ.

Возможно, что Хоменко и Лопатин смогут быть полезными и в играх Евролиги. Потенциал у обоих есть», — написал Гомельский на своей веб-конференции.

Ранее Гомельский предположил, как ЦСКА будет справляться с последствиями ухода Кайла Хайнса, двукратного чемпиона Евролиги в составе «армейцев».