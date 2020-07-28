Попович обвинил в невежестве тех, кто критикует движение за права чернокожих

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович поделился мнением о движении Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»), которое выступает за права темнокожих. Попович раскритиковал тех, кто выступает против движения.
«Для меня BLM значит то же самое, что и для всех, кому не плевать на вопросы справедливости. Группе людей на основе их цвета кожи долгое время отказывают в справедливости. Но всему есть предел. Мы все устали от этого, особенно сами темнокожие, ведь они так долго подвергались унижению и жестокому обращению.
Если какие-то люди не понимают смысла этого движения или их оно оскорбляет, то это идёт исключительно от невежества», — цитирует Поповича Fox Sports.
Движение набрало обороты после того, как американские полицейские случайно убили при задержании темнокожего Джорджа Флойда. Критики движения предложили собственный слоган: All Lives Matter («Все жизни важны»).
- 28 июля 2020
-
17:30
-
16:40
-
15:39
-
14:21
-
13:20
-
12:12
-
12:00
-
11:28
-
10:51
-
10:20
-
09:40
-
09:21
-
07:15
-
07:00
-
00:56
-
00:49
-
00:26
-
00:21
-
00:07
- 27 июля 2020
-
22:02
-
21:45
-
21:02
-
20:31
-
19:56
-
18:48
-
17:43
-
15:31
-
14:25
-
13:21
-
12:21
-
11:23
-
09:46
-
09:20
-
06:53
-
00:51