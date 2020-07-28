Попович обвинил в невежестве тех, кто критикует движение за права чернокожих

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович поделился мнением о движении Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»), которое выступает за права темнокожих. Попович раскритиковал тех, кто выступает против движения.

«Для меня BLM значит то же самое, что и для всех, кому не плевать на вопросы справедливости. Группе людей на основе их цвета кожи долгое время отказывают в справедливости. Но всему есть предел. Мы все устали от этого, особенно сами темнокожие, ведь они так долго подвергались унижению и жестокому обращению.

Если какие-то люди не понимают смысла этого движения или их оно оскорбляет, то это идёт исключительно от невежества», — цитирует Поповича Fox Sports.

Движение набрало обороты после того, как американские полицейские случайно убили при задержании темнокожего Джорджа Флойда. Критики движения предложили собственный слоган: All Lives Matter («Все жизни важны»).